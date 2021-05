Palmeiras anuncia a volta do ídolo Dudu

Dudu voltará ao Palmeiras. Acabou neste sábado o tempo para o Al Duhail, do Catar, exercer o direito de compra unilateral do atacante. O clube não informou que faria o pagamento, e o Verdão anunciou o retorno do principal ídolo da torcida nos últimos anos.

O clube catari tinha até o fim deste sábado para comunicar ao Verdão que iria pagar os seis milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões) acordados em contrato, mas isso não aconteceu. Assim, o Verdão foi às redes sociais e anunciou que o atacante voltará.

O Palmeiras, inclusive, já se prepara financeiramente para voltar a arcar com o alto salário do atacante. O clube passa por um momento financeiro difícil, com possibilidade de vender jogadores, mas precisará bancar os vencimentos de seu principal ídolo nos últimos anos.

O atacante se reapresentará ao Palmeiras no começo de julho (após o fim do empréstimo) e será reintegrado ao elenco. Ele só poderá voltar a atuar pelo clube a partir de 1º de agosto, quando abre a janela internacional de transferências.

Por não ser comprado, ou caso aconteça uma rescisão de contrato, já que o Al Duhail só volta a jogar em setembro, Dudu tem direito a receber uma multa de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) pagos pelos árabes.

O Al Duhail contratou Dudu na metade do ano passado, pagando sete milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões na conversão da época) por um ano de empréstimo.

Em uma temporada no Catar, Dudu fez 15 gols e deu 17 assistências em 36 jogos, além de ter sido eleito para a seleção da liga do país.

