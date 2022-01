Palmeiras atropela Santos e vence inédito título da Copinha

Os rivais não podem mais provocar os palmeirenses quanto à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã desta terça-feira, 25, o Palmeiras não tomou conhecimento do Santos e venceu a decisão do torneio de base por 4 a 0, no Allianz Parque, conquistando seu primeiro título da competição. Os gols do Palestra foram marcados por Endrick, Giovani e Gabriel Silva, duas vezes.

O Palmeiras igualou a maior goleada da história das decisões da Copinha. Em 1991, a Portuguesa também goleou o Grêmio por 4 a 0. Antes desta edição, o Alviverde havia chegado em duas finais da competição, perdendo nos anos de 1970 e 2003.

Com 15 minutos avassaladores, o Verdão já tinha construído uma vantagem de três gols. Letal nas chegadas, o time abriu o placar com Endrick, completando cruzamento da esquerda, ampliou com Giovani, em belo chute de fora da área, e chegou ao terceiro com Gabriel Silva, em golaço de falta. Na reta final da etapa inicial, Derick recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou o Santos com um a menos.

Mesmo com a grande vantagem, o Palmeiras não diminuiu o ritmo. Logo aos oito minutos, Gabriel Silva fez o seu segundo no jogo, o quarto da equipe na partida. O time até criou chances para marcar mais gols, porém a goleada ficou ‘apenas’ no 4 a 0 mesmo.

