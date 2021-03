Palmeiras bate Grêmio por 1 a 0 e sai na frente na decisão

O Palmeiras depende de um empate para conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Na primeira final, disputada na noite deste domingo, o time alviverde contou com gol de Gustavo Gomez na Arena do Grêmio para bater a equipe mandante por 1 a 0, apesar da expulsão de Luan.

Como ganhador da primeira partida pela diferença mínima, o Palmeiras garante o título com um empate na segunda final – na Copa do Brasil, não há gol qualificado. O confronto decisivo está marcado para as 18 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque.

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, com um time reserva, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o arquirrival Corinthians às 19 horas desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Ao mesmo tempo, pela segunda rodada do Gaúcho, o Grêmio encara o Brasil de Pelotas, novamente em sua arena.

Fonte: Terra