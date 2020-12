No duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e América-MG empataram por 1 a 1. Gustavo Gómez marcou para os mandantes e Ademir fez para os visitantes no Allianz Parque.

O América-MG foi bem na primeira etapa e abriu o placar. No último minuto do primeiro tempo, Gustavo Gómez empatou. Na etapa final, o Palmeiras pressionou, mas não conseguiu a virada. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte.

Fonte: Terra