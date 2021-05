A primeira parte da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo terminou empatada sem gols, no Allianz Parque. O Tricolor saiu preocupado devido as lesões do ala Daniel Alves e do meia Benítez. Os dois times até tentaram marcar, mas pararam nas fortes defesas adversárias.

Com isso, quem vencer no Morumbi, no próximo domingo (23), às 16h, conquistará o título do Paulistão. Qualquer empate leva a decisão para as penalidades máximas.

Fonte: LANCE