Palmeiras encerra jejum e vence Internacional por 1 a 0

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021,o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 no Allianz Parque. Raphael Veiga, de pênalti, fez o gol da vitória. Edenílson, por reclamar com a arbitragem, foi expulso.

Com a vitória, o time retoma o 4º lugar no Brasileirão e chega aos 43 pontos. A equipe paulista estava há cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Já o Internacional vê sua sequência de três jogos sem derrotas ser interrompida, estacionando nos 39 pontos, no 7º lugar. No próximo sábado (23), os comandados de Abel Ferreira recebem o Sport, às 21h. No dia seguinte, às 16h, a equipe de Aguirre encara o Corinthians, no Beira-Rio.

A primeira boa jogada veio aos 3 minutos. Dudu fez boa jogada pela esquerda e mandou para a área. A bola foi até Marcos Rocha, que dominou, e acertou a trave de Marcelo Lomba. O Palmeiras era quem dominava a posse de bola nos minutos iniciais, e chegou mais uma vez com perigo aos 10. A jogada ensaiada no escanteio não deu certo, mas a defesa colorado não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Piquerez. O uruguaio chutou forte, e a bola passou por cima do gol.

Na metade do primeiro tempo, o time de Abel seguia controlando as ações do jogo, e apostava na bola parada. O Internacional aproveitou a lenta recomposição defensiva do adversário e saiu em contra-ataque. Yuri Alberto cortou a marcação e bateu cruzado, mas em dois tempos, Weverton fez a defesa.

Aos 40 minutos, Raphael Veiga cobrou falta do lado direito. A bola fez uma curva e quase entrou na meta de Lomba.

O Palmeiras voltou do intervalo com a mesma pegada, e em poucos minutos no segundo tempo, abriu o marcador. Rony foi lançado na ponta direita e chutou forte. A bola bateu na mão de Cuesta, e Bráulio da Silva Machado assinalou penalidade máxima.

Edenílson ficou indignado com a marcação, reclamou de forma acintosa com a arbitragem e recebeu cartão vermelho. Raphael Veiga cobrou forte, no ângulo, e e fez o primeiro gol.

INTER NÃO CONSEGUE O EMPATE

Após o gol de Veiga, ambas equipes tiveram chances de movimentar o placar. Primeiro, Dudu chutou cruzado e a zaga colorada afastou. Na sequência, Yuri Alberto teve chute bloqueado pelo defesa Palmeiras.

Na metade do segundo tempo, Abel Ferreira e Aguirre fizeram alterações em suas equipes. Zé Gabriel tentou chute de longa distância, a bola desviou e, por precaução, Weverton mandou para escanteio. Aos 39, Deyverson tentou uma bicicleta e mandou para fora.

Mesmo com a vantagem numérica, o Palmeiras cadenciou o jogo, e o internacional não conseguiu achar o gol de empate no Allianz Parque.

por Rafael Marson – Terra