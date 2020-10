Palmeiras fica perto de contratar Ramírez

O Palmeiras está muito próximo de sacramentar a chegada de Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol do Independiente Del Valle, do Equador.

Já há um acordo com o jovem treinador de 35 anos, e os enviados palmeirenses se reúnem nesta tarde de segunda-feira com os dirigentes equatorianos para negociarem o pagamento da multa rescisória.

Ramírez e Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, conversaram por telefone e por câmera de vídeo na sexta e no sábado. O treinador aceitou a oferta palmeirense neste domingo. O contrato deve ser de dois anos.

A viagem, em avião da patrocinadora do Palmeiras em virtude da falta de voos para o Equador, serviu para que os brasileiros negociem a multa e mostrem boa relação na retirada de Ramirez do clube equatoriano.

O espanhol não participa dessa conversa e vai encontrar os dirigentes palmeirenses apenas depois da reunião com a diretoria do Del Valle. O interesse palmeirense em Ramírez foi formalizado ao clube equatoriano antes mesmo do encontro desta segunda-feira.

Nas conversas dos últimos dias, Ramírez mostrou conhecimento sobre a equipe palmeirense e sobre o trabalho de base, principalmente em 2020, e deixou claro que quer aumentar esse intercâmbio com o profissional.

Porém, o espanhol também deve indicar reforços do Del Valle, num segundo momento

Fonte: GE