Palmeiras perde nos pênaltis e termina Mundial na 4ª posição

O Palmeiras se despediu do Mundial de Clubes disputado no Catar de forma melancólica na tarde desta quinta-feira. No Estádio Cidade da Educação, após empate sem gols no tempo normal, o time alviverde foi derrotado pelo egípcio Al Ahly por 3 a 2 nos pênaltis e terminou apenas no quarto posto do torneio.

Com quatro mudanças no time titular, o Palmeiras sofreu no começo da partida, mas melhorou e terminou o primeiro tempo com superioridade. Na etapa complementar, o Al Ahly teve um gol anulado corretamente por impedimento. Nos pênaltis, Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo falharam.

A maratona de jogos do Palmeiras na temporada continua na volta ao Brasil. No primeiro jogo após o Mundial de Clubes, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde enfrenta o Fortaleza às 18h15 (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque.

