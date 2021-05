Palmeiras vence o Del Valle e garante vaga nas oitavas

Nesta terça-feira, o Palmeiras visitou o Independiente del Valle e venceu por 1 a 0, no Estádio Casa Blanca, em jogo válido pela quarta rodada do grupo A da Libertadores. Com um gol de pênalti marcado por Raphael Veiga, o Verdão garantiu a sua vaga nas oitavas de final da competição.

O primeiro tempo foi de muita disputa, mas pouco futebol. Na única chegada, o Palmeiras marcou, com Raphael Veiga batendo pênalti. O panorama não mudou na etapa final, com o Del Valle dominando a posse, mas parando no sólido sistema defensivo do Palmeiras.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos, na liderança isolada do grupo. Na sexta-feira, o time enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 19h30, pelas oitavas do Paulistão. O próximo compromisso do Alviverde pela Libertadores é contra o Defensa y Justicia, no Allianz Parque, na terça da semana que vem, às 19h15. Enquanto isso, o Del Valle estacionou nos quatro pontos, na terceira colocação.

Fonte: Gazeta Esportiva