Palmeiras vence o Santos na Vila e deixa rival perto do Z4

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 neste domingo (7), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em clássico de dois tempos muito diferentes, o Santos começou melhor, mas viu seu rival crescer de produção e marcar quatro gols, dos quais dois foram anulados.

Com o resultado, o Santos segue na 15ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Bahia nesta rodada, dependendo do resultado de seu jogo. Já o Palmeiras retoma a vice-liderança, mas também aguarda o jogo do Flamengo para saber se a posição será definitiva ao final da rodada.

por Pedro Alvarez – Terra