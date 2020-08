Palmeiras vence Ponte Preta e Paulista terá Derby na decisão

O Palmeiras garantiu presença na decisão do Campeonato Paulista na noite deste domingo. Com um triunfo por 1 a o no Allianz Parque, o time alviverde eliminou a Ponte Preta na semifinal e assegurou o direito de encarar o arquirrival Corinthians na briga pelo título.

No primeiro tempo, após desperdiçar várias oportunidades, o Palmeiras conseguiu abrir o placar por meio do jovem Patrick de Paula. Na etapa complementar, a Ponte Preta saiu mais para buscar a igualdade, mas o goleiro Weverton foi seguro sempre que exigido.

Na outra semifinal, em mais um jogo disputado neste domingo, o Corinthians avançou ao ganhar do Mirassol também por 1 a 0. Os dois clássicos decisivos pelo Campeonato Paulista serão disputados na quarta-feira e no sábado, o primeiro em Itaquera e o segundo, no Allianz Parque.

O Jogo – Logo no começo da partida, de canhota, Gabriel Menino cruzou da direita e Rony completou de cabeça para Ivan rebater. Pouco depois, inspirado, o jovem volante percebeu a entrada do companheiro por trás da marcação e passou para chute cruzado do atacante, novamente defendido pelo goleiro adversário.

Em nova estocada do Palmeiras, Diogo Barbosa cobrou escanteio da esquerda e Gustavo Gomez cabeceou no travessão. O time casa quase saiu na frente quando Luiz Adriano ajeitou para chute de Willian, mas o goleiro Ivan mais uma vez conseguiu defender.

De tanto pressionar, o Palmeiras fez o primeiro aos 45 minutos da etapa inicial. Ao cortar lançamento em profundidade, Apodi rebateu para o meio. Patrick de Paula ajeitou e bateu de fora da área. A bola desviou em Wellington Carvalho e enganou Ivan, até então com atuação impecável.

No começo do segundo tempo, após saída de bola errada do Palmeiras, João Paulo recebeu de Roger e bateu forte para defesa de Weverton. Pouco depois, Willian passou para Gabriel Menino dentro da área e viu o companheiro acertar a rede pelo lado de fora.

Em busca do empate, a Ponte Preta passou a se expor mais e quase levou o segundo. Diogo Barbosa cruzou da esquerda e Zé Rafael bateu. Bruno Henrique desviou e o goleiro Ivan defendeu parcialmente. No rebote, Gabriel Menino finalizou em cima da marcação.

Em jogada de contra-ataque, Roger recebeu de cruzamento de Bruno Rodrigues da esquerda e completou para boa defesa Weverton. O Palmeiras respondeu com chute no travessão disparado por Gustavo Scarpa de fora da área. Os dois técnicos exploraram o banco de reservas até o final, mas o placar permaneceu inalterado no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 PONTE PRETA

Data: 2 de agosto de 2020, domingo

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Alex Ribeiro

VAR: Rodrigo Guarizo

Cartões amarelos: Felipe Melo (PAL); Guilherme Lazaroni, Henrique Trevisan, Danrley (PON)

Gol:

PALMEIRAS: Patrick de Paula, aos 45 minutos do 1º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo (Luan), Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Gabriel Menino (Gustavo Scarpa) e Ramires (Bruno Henrique); Willian (Zé Rafael), Rony (Lucas Lima) e Luiz Adriano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PONTE PRETA: Ivan; Apodi (Bruno Reis), Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan (Danrley), Jeferson (Moisés), Vinicius Zanocelo (Osman) e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger

Técnico: João Brigatti

Fonte: Terra