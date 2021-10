Pamella Holanda se pronuncia após notícia de soltura do DJ Ivis

A influenciadora digital Pamella Holanda usou suas redes sociais neste sábado (23) para fazer um desabafo sobre a decisão da Justiça do Ceará, que mandou soltar o músico DJ Ivis, 30, seu ex-marido. “Não me sinto segura nem plenamente satisfeita”, afirmou.

“Estamos bem na medida do possível. Mais do que na Justiça confiamos em Deus, que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos”, afirmou ela nos stories do Instagram, se referindo a ela e a filha que tem com DJ Ivis.

“Obviamente não me sinto segura nem plenamente satisfeita com os atuais fatos, mas eu preciso honrar meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis de segurança, não só física, mas emocional”, completou.

Ela também postou uma nota de seus advogados afirmando que “todas as medidas protetivas de urgência continuam em vigor e que permanece o acusado [DJ Ivis] proibido de ter qualquer convivência e/ou contato com a ofendida [Holanda] ou se aproximar dela e de seus familiares seja física ou por qualquer outro meio de comunicação”.

Conhecido como DJ Ivis, o músico Iverson de Souza Araújo, foi solto na noite de sexta-feira (22), após mais de três meses de prisão. Ele estava em uma cadeia do Ceará desde o dia 14 de julho, após Holanda denunciá-lo por uma série de agressões. Ela chegou a divulgar vídeos da violência.

Produtor, cantor, compositor e tecladista, o artista emplacou hits como “Volta Bebê, Volta Neném”, “Não Pode se Apaixonar” e “Volta Comigo BB”. Ele já foi tecladista e produtor da banda Aviões do Forró e depois participou da reconstrução da carreira do líder do grupo, Xand Avião, além de ser considerado um dos expoentes da pisadinha e de ter colaborado com diversos artistas do gênero.

Holanda afirmou neste sábado que, além de mensagens de apoio, ela também recebeu ataques nas redes sociais, principalmente vindo de mulheres. “Não existe machismo estrutural, ignorância ou qualquer coisa que justifique gente sem coração. E principalmente mulheres se prestando a um papel deplorável. Vocês mesmas invalidam a luta”, afirmou.

RELEMBRE O CASO – Holanda denunciou as agressões em seu perfil no Instagram no dia 11 de julho, com imagens de socos, tapas e empurrões desferidos por ele. Em algumas das situações, ela estava com a filha do casal nos braços. Duas pessoas, sendo uma delas a mãe de Holanda, também aparecem.

Após a divulgação das imagens, Ivis postou um vídeo afirmando que havia coisas que não tinha sido mostradas pela ex-mulher. “Eu sempre apanhei com a minha filha no braço, alguém tem noção do que é isso?”, questionou ele, que afirmou que era impedido de sair de casa pela ex, que não aceitava o término.

“Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse ao extremo. E, como eu disse, tenho como provar tudo, nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais ameaças”, afirmou. “Saí de casa e tenho assumido todas as despesas da filha. Tudo será devidamente provado.”

Muitos famosos e anônimos prestaram apoio a Holanda. Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), Holanda afirmou que sofreu a primeira agressão do marido quando estava grávida da filha e que chegou a ser agredida também por amamentar a menina após diagnóstico positivo de Covid, mesmo com liberação do médico.

Com a repercussão da denúncia, DJ Ivis, foi afastado de seus compromissos profissionais pela produtora que gerenciava sua carreira até então. Na época, ele chegou a ganhar mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais.

Fonte: Folhapress