Pandemia continuará em 2022 se pobres não tiverem vacinas, diz OMS

Um dos principais diretores da Organização Mundial da Saúde (OMS), o médico Bruce Aylward, voltou a alertar que os países ricos precisam acelerar a doação de vacinas contra a Covid-19 para as nações mais pobres porque, caso contrário, a pandemia continuará em 2022.

Em entrevista à “BBC”, Aylward afirmou que a crise sanitária “vai durar mais um ano do que precisaria” por conta dos atrasos na vacinação e que, se nada mudar, “a crise vai se arrastar profundamente em 2022”.

Segundo dados apresentados pela OMS, enquanto os países ricos têm cerca de 40% de suas populações completamente vacinadas, menos de 5% das pessoas na África receberam a proteção.

Os dados do portal Our World in Data, que monitora a vacinação no mundo, aponta que considerando todos os países de baixa renda no globo, apenas 2,6% da população recebeu ao menos uma dose de vacina.

“Posso dizer que não estamos no caminho certo. Nós realmente precisamos acelerar, ou sabe o que vai acontecer? Esta pandemia vai durar mais um ano do que precisa”, afirmou o especialista.

O diretor pediu para que os países façam um “inventário” do que prometeram doar durante a reunião de junho do G7 e o que realmente foi feito.

