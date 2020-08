Pandemia faz número de casamentos recuar mais de 68% em Alagoas

O número de casamentos ocorridos em Alagoas registrou uma queda de 68,3% entre os meses de abril e julho – período em que o Governo de Alagoas decretou o isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com dados da plataforma de Transparência do Registro Civil, mantida pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), nesse período, foram realizadas 1.332 cerimônias, contra 4.212 registradas nos mesmos quatro meses do ano passado.

Em julho, segundo o levantamento, foram realizados 435 casamentos no Estado, uma queda de 60,5% em relação aos 1.102 registros ocorridos no mesmo mês em 2019. Apesar disso, julho – mês em que o decreto do Governo de Alagoas permitiu a volta do funcionamento de templos religiosos – registrou uma leve alta de cerimônias em relação aos meses anteriores.

Em abril, por exemplo, foram realizados 176 casamentos (no mesmo mês do ano passado haviam sido 857). Em maio, popularmente conhecido como o mês das noivas, foram realizadas 415 cerimônias, houve uma retração de 72,3% em relação a maio de 2019, quando foram realizados 1.501 casamentos.

Fonte: Gazetaweb