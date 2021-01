Pandemia interfere na programação de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

A maior celebração religiosa realizada em municípios banhados pelo rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, terá sua programação modificada por causa do novo coronavírus.

Neste ano de 2021, não haverá procissão terrestre em Penedo e nem shows artísticos, de grande porte, durante os festejos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

A devoção ao santo padroeiro dos ribeirinhos reúne milhares de devotos a cada segundo domingo do mês de janeiro, na cidade que realiza a 137ª edição das comemorações.

Pandemia

As modificações causadas pela pandemia foram debatidas com representantes da Diocese de Penedo, comunidade da Santa Cruz (paróquia sede da celebração), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha, Guarda Patrimonial, SMTT, Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Públicos e Departamento de Comunicação.

Considerando a impossibilidade de realizar eventos que reúnam mais de 300 pessoas, conforme decreto estadual, a procissão terrestre está cancelada. Em seu lugar, a imagem de Bom Jesus dos Navegantes será transportada em carro aberto.

Procissão

Todo o percurso a ser realizado na tarde de domingo, 10 de janeiro, será divulgado posteriormente, sendo o trajeto estendido até a parte alta da cidade até ser concluído no porto, onde ocorre o embarque para a tradicional procissão fluvial que precisa ser concluída até as 17h30, conforme orientação da Marinha.

Ainda em função da Covid, a lotação de todas as embarcações deverá ser reduzida. Outro aspecto é que o acesso à balsa ocorrerá de forma antecipada, exclusivamente para as pessoas credenciadas pela Diocese de Penedo.

Modelo

A Secretária Aliny Costa frisou que o planejamento do Bom Jesus 2021 tem como referência o limite de público estabelecido na atual fase da pandemia e que o modelo adotado para os festejos em Penedo é aguardado por outros municípios ribeirinhos.

A gestora da SEMCLEJ acrescentou que tendas serão colocadas diante do palco onde ocorrerá a missa campal, após a procissão fluvial, na Avenida Duque de Caxias, nas imediações da Praça da Santa Cruz. O espaço comportará a capacidade limite imposta pela necessidade de evitar a disseminação do coronavírus, observando distanciamento entre as cadeiras e outras medidas de prevenção.

Fonte: Decom – PMP