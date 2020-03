Paolla Oliveira será apresentadora de TV

Após brilhar muito com a influenciadora Vivi Guedes em A Dona do Pedaço, novela da Rede Globo, Paolla Oliveira está prestes a ser apresentadora.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, a atriz irá comandar um programa de moda no GNT, chamado Curti seu Look.

A estreia está marcada para o segundo semestre deste ano.

Elogio do namorado

Paolla Oliveira encantou seus seguidores ao posar mais uma vez com seu gatinho de estimação, chamado Pessoa.

A atriz fez uma sequência de três fotos com o pet em seu colo e ainda usou uma blusa de lã com a cara de um gato, mostrando ainda mais seu amor por animais.

Com o sorrisão no rosto, ela fez pose e muito carinho no bichano, que é adotado. Os cliques logo alcançaram 359 mil curtidas e muitos comentários dos fãs.

“Uma gata segurando outro gato”, escreveu um internauta. “Gato de sorte”, comentou mais um. “Que gatinha linda (a de amarelo)”, outro fez um trocadilho. O namorado de Paolla, Douglas Maluf, também deixou sua mensagem. “Gata e Pessoa”, disse ele, fazendo referência ao nome do pet.

Fonte: G1