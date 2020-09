Papelaria personalizada, ganhe uma renda extra agora mesmo!

Atualmente, vem crescendo no mercado o trabalho denominado como papelaria personalizada, isto é, nos últimos anos uma arte visual projetada em uma impressão vem conquistando as pessoas, isso porque além de ser linda, tem toda delicadeza, emitindo a identidade única para determinado evento especial ou festa.

Tal identidade vai desde o convite mais simples impresso com pequenos detalhes, até as lembrancinhas mais rebuscadas e isso vai depender da criatividade de cada trabalho que será feito, pois ela é um dos principais destaques da festa, afinal as pessoas sempre reparam no convite, nas embalagens dos doces, na caixinha de papel e tudo que pode ser feito nessa personalização. Portanto, se você deseja ganhar uma renda extra em casa mesmo, é importante planejar o seu negócio, ou seja, saber quem será o público alvo ou se será voltado para eventos gerais, levá-lo a sério e sem dúvidas será preciso equipamentos que auxiliem nessa etapa e dentre eles, estão as impressoras e em se tratando de impressoras a loja impressora.com está pronta para ajudar nesse seu empreendimento com os melhores preços e as melhores marcas do mercado.

Por vezes erramos ao escolher o fornecedor por não saber pesquisar ao certo, por isso, a loja número 1 do ramo de impressão possui um vasto catálogo com ofertas exclusivas para você e materiais de qualidade, afinal a qualidade do produto que será ofertado para o cliente é o que irá garantir o sucesso do seu negócio e não desencadear no fracasso.

Dessa forma, a impressora.com seleciona uma lista dos equipamentos que são campeões de venda, onde podemos citar a Multifuncional Brother DCP L5652DN Laser Mono, própria para alta demanda de impressão e digitalização de documentos sem perder detalhes da imagem com baixo custo por página. E mais, com uma velocidade de impressão com capacidade de 40 páginas por minuto e scanner duplex de única passagem possui um toner inicial com rendimento para até 8000 páginas.

Ademais, outra opção que pode auxiliar na papelaria é a máquina de recorte, afinal com o avanço das tecnologias aquele tempo gasto recortando detalhadamente o projeto passou! Investir em equipamentos desse porte vai te ajudar a otimizar o tempo de produção.

A ScanNcut SDX125 da linha Brother, por exemplo, permite com que recortes sejam feitos nos mais variados tipos de materiais, detalhado, rápida e precisa, é ideal para quem quer uma colaboradora eficiente na personalização dos produtos, desde um convite mais diferente até uma caixinha de papel mais luxuosa, isso porque ela possui uma lâmina automática que tem capacidade de realizar um corte preciso em materiais de até 3mm em espessura incluindo nesse caso tecidos, feltros e outros materiais que são compatíveis, detectando a altura do material que será utilizado. Possui ainda incluso em sua memória interna desenhos para estimular a criatividade de quem pretende investir na área, bem como algumas fontes de letras. Não é necessário trabalhar com o computador, pois ela tem a tecnologia de ser autônoma sendo possível ter conexão diretamente no painel touchscreen! Viu só quantas funções ideais para quem deseja alavancar e ganhar uma renda extra ou até mesmo fazer seu próprio empreendimento? Essas e outras você poderá encontrar no catálogo da loja.

Portanto, a impressora.com estará sempre à disposição para ajudar aos seus clientes e atender melhor as suas expectativas de acordo com cada produto oferecido. Trabalhando com as melhores opções do mercado, a loja ainda tem o zelo de deixar a cargo do cliente a preferência pelo produto e caso este não venha a lhe agradar, poderá ser feito o contato com a equipe especializada e será feito uma nova busca e caso não encontre o produto que deseje, o seu dinheiro será devolvido.

O que está esperando? Opções não faltam para você iniciar e dar uma melhorada em seu orçamento mesmo em meio a tantas dificuldades! Confira agora mesmo.