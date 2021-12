Para tentar se defender de agressão, mãe esfaqueia filho

Uma mulher denunciou o próprio filho por agressão física depois de briga na noite deste sábado (4) no Benedito Bentes, em Maceió. Ela chegou a feri-lo com uma faca para se defender do ataque.

A mãe contou à polícia que o filho estava drogado e sob efeito de álcool. As agressões começaram, segundo ela, quando ele não encontrou a esposa em casa.

Para se defender, a mulher pegou uma faca e atingiu o filho na cabeça. Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento do Benedito Bentes e depois para a Central de Flagrantes.

Após constatar que o jovem estava sob o efeito de drogas, o delegado encaminhou o rapaz para um hospital psiquiátrico para ser tratado.

Fonte: G1/AL