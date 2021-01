Paraná bate o CSA por 2 a 0 e embola disputa pelo G-4

A noite desta terça (12) não foi boa para o CSA. O time marujo foi derrotado pelo Paraná na Vila Capanema por 2 a 0 e abriu mais ainda a disputa pelo acesso. O Azulão segue no G-4 graças à derrota do Juventude, time que está na cola dos azulinos. Jean e Renan Bressan marcaram os gols do triunfo do Tricolor da Vila. A partida foi válida pela 34ª rodada da Série B.

Mesmo com o resultado adverso, o time alviceleste segue na 4ª colocação, com uma vitória a mais que o quinto colocado Juventude, que soma os mesmos 52 pontos do Azulão. A equipe paranista, por sua vez, continua na zona da degola, mas respira na luta contra o rebaixamento. Com 36 pontos, o Paraná abre o Z-4 na 17ª posição.

O jogo também marcou a centésima atuação de Luciano Castán com a camisa azulina. O capitão chegou à equipe do Mutange em 2019 para a disputa da Série A e entrou em campo 55 vezes. O duelo contra o Paraná foi a 45ª partida que o zagueiro de 31 anos realizou nesta temporada, com dois gols marcados e uma assistência.

Agora, o esquadrão marujo volta todos os seus olhares para o desafio do próximo sábado (16), quando recebe o Avaí às 16h30, no Rei Pelé. O Tricolor da Vila, por sua vez, irá encarar o Sampaio Corrêa no Maranhão um dia antes, às 19h15, no Castelão de São Luís. As partidas serão válidas pela 35ª rodada da competição.

Fonte: Gazetaweb