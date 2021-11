Parceria entre Prefeitura de Penedo e CBHSF elimina lançamento de esgoto do Centro Histórico

A Prefeitura de Penedo e o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) assinaram nesta quinta-feira, 11, o termo de cooperação que representa o fim do lançamento de esgoto nas imediações do porto das balsas.

Os dejetos gerados a partir dos imóveis localizados no Centro Histórico de Penedo serão levados para estação de tratamento situada nas imediações da Estrada Euclides Idalino, acesso ao povoado Ponta Mofina e outras comunidades.

O investimento em saúde pública e política ambiental aproveita a obra realizada durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, ampliando a rede coletora do sistema de tratamento de esgoto.

“Quando nós fizemos a urbanização do Largo da Igreja São Gonçalo, investimos também no esgotamento sanitário dessa área do Centro Histórico de Penedo e da margem do Rio São Francisco”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

Com o convênio assinado hoje, a interligação das redes será feita no próximo ano. O termo de cooperação abrange o projeto e a execução da obra, com recursos do CBHSF, instituição presidida pelo penedense Maciel Oliveira, a quem Ronaldo Lopes agradeceu em nome da população.

por Fernando Vinícius – Decom PMP