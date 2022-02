Parceria entre Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas beneficia vila mais famosa do Brasil

A vila mais famosa do Brasil está sendo beneficiada por mais uma ação conjunta realizada entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas, parceria que desenvolve o município em todos os sentidos.

O mais recente investimento viabilizado pelo Prefeito Ronaldo Lopes e o Governador Renan Filho vai pavimentar o acesso à Vila Primavera e toda a extensão da rua conhecida em todo mundo por ser o berço do influenciado digital Carlinhos Maia.

“Isso é um sonho pra gente, esperamos muito tempo por isso”, disse ‘seu’ Virgílio, pai de Carlinhos que não mora mais na Vila Primavera, mas visita os amigos quase todos os dias. Ele conversa com Maria Madalena e Pedro Rodrigues nesta terça-feira, 15, enquanto trabalhadores iniciam os serviços.

A idosa conhecida por levar café ao vizinho famoso também comemora o investimento. “Eu moro aqui há 44 anos e nesse tempo todo foi sempre o mesmo sofrimento. No verão, muita poeira e no inverno lama. Até chuva já botou água pra dentro da nossa casa”, recorda Madalena sobre o problema resolvido porque a renda das famílias melhorou com a projeção nas redes sociais, revertida nos imóveis e no que cada um decide fazer.

Com o investimento em pavimentação, a qualidade de vida será melhor e a vila estará melhor estruturada para moradores e visitantes. Pedro Rodrigues informa que o movimento de turistas já melhorou, graças à imunização geral contra a Covid, conforme afirma.

“Durante as piores fases da pandemia o pessoal deixou de vir, mas agora já está voltando ao normal”, conta o morador que comercializa canecas personalizadas com as figuras da Vila do Carlinhos Maia.

“Por enquanto temos apenas esse tipo de lembrança, mas eu pretendo investir em equipamentos para fabricar camisas, bonés, outros tipos de souvenir para vender aqui mesmo”, conta Pedro, neto de Maria Madalena.

Já para Branca Diva, uma das moradoras mais queridas da vila, a rua calçada vai ser a passarela dos próximos ensaios. “A gente vai poder botar salto e fazer fotos aqui na nossa rua”, revelou a celebridade que tem mais de 1,6 milhões de seguidores em seu Instagram.

“A gente sempre esperou por isso, muito prometeram, mas somente agora é será feito”, diz Cícera Santos da Silva, mãe da Diva. Ela conta que morava em uma casa muito precária antes de se mudar para a vila, já com as filhas pequenas, e tinha medo da moradia desabar sobre ela e sua família.

“Quando a gente saiu dessa casa, que ficava lá em cima (na Vila Matias), no dia seguinte ele desabou, foi Deus quem segurou até a gente sair”, conta a moradora que agradece o trabalho da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas. Eline, irmã da Diva, ainda brincou com a situação atual.

“Haja vassoura pra dar conta de tanta poeira”, comentou Eline sobre o problema que, em breve, será apenas uma lembrança do passado da comunidade que terá melhor qualidade de vida e condições para empreender novos negócios relacionados ao atrativo turístico que desperta a curiosidade dos internautas, seguidores e girassóis.

