Parceria entre Secretaria da Saúde e Ufal faz aumentar testagem em Alagoas

O Secretário da Saúde de Alagoas, Alexandre Ayres, informou durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (22) que a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) já está fazendo testes de coronavírus em seu laboratório de pesquisa. Com isso, o número de testes feitos por dia praticamente dobrou no estado.

Segundo o secretário, até então, o estado estava realizando testes no Laboratório Central (Lacen) e também no cento de triagem montado no Ginásio do Sesi, no Trapiche, onde estavam sendo utilizados kits comprados pelo governo do estado. Com o reforço da Universidade, o número passou de 100 para 200 testes por dia, em média, entre testes rápidos e PCR.

“Nós já iniciamos desde ontem essa testagem complementar na Ufal porque o nosso objetivo é aumentar essa resolutividade. Então, quanto mais rápido a gente identificar casos positivos, mais rápido a gente tem condição de isolar e tratar esses pacientes”, disse o secretário.

Alexandre Ayres informou ainda que alguns testes são encaminhados para São Paulo. Até o final do mês, o estado pretende aumentar o número de testes realizados em Alagoas.

A Ufal colocou à disposição do Lacen equipamentos, insumos e até pesquisadores para ajudar nas análises dos testes de diagnóstico do novo coronavírus.

Fonte: G1/AL