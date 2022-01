Parceria garante assistência para beneficiários do Programa Cria em Penedo

Os beneficiários do Programa Criança Alagoana (CRIA) estão sendo beneficiados por uma nova parceria entre setores da Prefeitura de Penedo.

A atuação conjunta de profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) integra o atendimentos aos beneficiários.

Na manhã desta sexta (14), a diretora de Programas da SEMDSH, Andreza Galvão, a coordenadora do Criança Alagoana em Penedo, Jothania Mattos; e a coordenadora da Atenção Básica da SEMS, Monike Souza, se reuniram com os profissionais dos órgãos para esclarecer informações que serão repassadas para a população.

A atualização envolve procedimentos ao cadastro do CRIA, locais de atendimento e dúvidas sobre o cartão.

Com a intenção de dar mais eficácia às intervenções, o governo Ronaldo Lopes implanta acompanhamento completo, com mais informação e acolhimento para a população. Com a integração das ações, mais famílias serão beneficiadas.

Além do trabalho informativo e a atuação conjunta, será iniciada ainda uma campanha de busca ativa para vacinação contra a Covid-19 de grávidas e puérperas.

por Janyelle Vieira – Decom PMP