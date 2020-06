Parte do elenco de A Fazenda 2020 já assinou contrato com a Record

Os preparativos para A Fazenda 2020 estão a todo vapor. Com o desejo de adiantar a estreia para agosto, a Record corre contra o tempo para colocar o reality show no ar.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, a emissora já fechou contrato com 11 dos 20 participantes que serão confinados. Os nove restantes ainda faltam entregar as documentações para assinar o vínculo.

Além daqueles que entrarão no programa, outros quatro ficarão de reserva. O número representa o dobro dos escolhidos para esta função nas temporadas anteriores.

A expectativa para a divulgação dos novos nomes dos peões tem movimentado as redes sociais. A cada lista que sai com os prováveis novos “roceiros” os fãs ficam agitados. A escalação oficial, no entanto, ainda não foi confirmada.

O motivo para o início antecipado seria a possível estreia do BBB 21 em outubro. O canal trabalha com o dia 16 de agosto para a exibição do primeiro episódio pela corrida por R$ 1,5 milhão. A atração seguirá com apresentação de Marcos Mion.

Fonte: RD1