Partida entre CEO e ASA pela Copa Alagoas tem mudança de data

A estreia oficial de CEO e ASA foi adiada em um dia na tarde desta segunda (10). Os clubes se enfrentariam pela 1ª rodada da Copa Alagoas na próxima quarta (12), às 15 horas, no Estádio Edson Matias, em Olha D’Água das Flores. Entretanto, após uma solicitação do time mandante, o confronto foi mudado para quinta (13), no mesmo horário.

O pedido da mudança veio pela possibilidade de a partida receber a presença de público. O CEO aguarda a expedição de um laudo que, possivelmente, permitiria a venda de ingressos e a presença de torcedores. Por enquanto, nada foi confirmado.

Outro embate que passou por alterações foi entre CSE e Miguelense, contudo, nada de tão extremo. Antes marcado para as 16 horas de quinta (13), o duelo acontecerá às 15 horas, após solicitação do Tricolorido. A justificativa é por conta do sistema de iluminação do Estádio Juca Sampaio, que não foi finalizado.

Mesmo com a mudança no jogo entre CEO e ASA, a estreia da Copa Alagoas será na quarta (12), às 15 horas: em partida isolada do horário, o Murici recebe o Zumbi, no Estádio José Gomes da Costa. Já à noite, Cruzeiro e Coruripe se enfrentam, às 20 horas.

Como detalhe: Estrela do Sertão e Alvinegro de Arapiraca reeditam na Copa Alagoas a grande final de 2020, onde o time arapiraquense sagrou-se campeão nas penalidades.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb