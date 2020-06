Passa de 17 mil o número de casos confirmados de coronavírus em Alagoas

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Alagoas chegou a 17.193 nesta terça-feira (9), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). As mortes subiram para 640. São 854 casos e 18 óbitos a mais que o boletim epidemiológico anterior.

Entre as pessoas que tiveram teste positivo para Covid-19, 10.290 já se recuperaram. O estado tem ainda 2.767 em investigação laboratorial.

Mata Grande continua como o único dos 102 municípios alagoanos sem registro de casos ou óbitos por causa da doença.

A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com suspeita e confirmação do novo coronavírus subiu para 79%, segundo atualização feita às 11 horas. Do total de 1080 leitos criados, exclusivamente, para esses casos, a ocupação total permaneceu em 63%.

