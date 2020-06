Passa de mil o número de mortes por Covid-19 em Alagoas

O Boletim Epidemiológico deste domingo (28) mostra que Alagoas registra agora 1.012 mortes por Covid-19. Foram 19 óbitos registrados nas últimas 24h. Nove vítimas moravam em Maceió e outras dez no interior do estado com idades entre 53 e 97 anos.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou ainda que 719 novos casos foram registrados e agora o estado registra 34.312 casos confirmados do novo coronavírus. Há 3.450 casos em investigação laboratorial. Outros 25.382 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos nas 102 cidades do estado e Maceió continua com o maior registro (14.830) seguido de Arapiraca (2.545) e Marechal Deodoro (1.239).

Dos 1.218 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 692 estavam ocupados até as 11h deste domingo (28), o que corresponde a 57% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 85%. Já o total de pacientes que foram testados é de 69.935, segundo atualização feita no final da tarde.

