Patati Patatá anunciam live infantil Seus Melhores Amigos

Patati Patatá formam uma das duplas infantis mais amadas do Brasil, com diversas músicas para entreter os pequenos e alegrar a família.A dupla chega com uma grande e animadora novidade: uma live com o título Seus Melhores Amigos marcada para o dia 16 de maio, às 17h.

Atendendo aos pedidos do público, esta terá como grande foco a arrecadação de alimentos e materiais de higiene e proteção para famílias em situação delicada, além é claro de divertir, cantar e dançar com as crianças e suas famílias.

Para as doações, Patati Patatá se juntaram a duas instituições muito respeitadas, que irão auxiliar na distribuição e assegurar que todas as doações chegarão às famílias que mais precisam. Uma delas é o Centro de Excelência contra Fome – uma parceria entre o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (ONU) e o Governo do Brasil, que trabalha na criação e implementação de uma nova geração de programas de alimentação escolar sustentáveis.

O outro projeto se trata do Mães da Favela, realizado pela CUFA (Central Única das Favelas), instituição apoiada pela UNESCO, que tem como foco levar alimentos e recursos básicos para as mães das favelas do Brasil.

Dentre todos os conteúdos preparados para a transmissão, a dupla contará histórias infantis para entreter as crianças, além de apresentar clássicos que fizeram parte de diversas turnês de sucesso durante anos, e ainda receberão a participação de alguns personagens dos tão famosos DVD’s da dupla, como o lôro, o macaco e o vovô.Será uma grande oportunidade para toda a família se divertir muito, sorrir e brincar de montão!

