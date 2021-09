Patrícia Poeta diz que correu risco de vida e desabafa

A apresentadora da Globo Patrícia Poeta, de 44 anos de idade, usou as suas redes sociais para fazer um desabafo a respeito da cirurgia de emergia que teve que se submeter na última semana. Em seu Instagram nesta sexta-feira (10) ela revelou que teve alta médica.

“Queridos, depois do susto, sigo o caminho pra casa pra terminar de me recuperar lá. Agora, confesso que não tem como passar por um pesadelo desses, depois de vários dias internada, e não refletir sobre tudo que vivi, nesse período. A ficha parece que vai caindo e você, claro, tentando entender melhor as coisas e o porquê de tudo aquilo”, iniciou ela.

Poeta contou os sintomas que teve no começo até chegar ao ponto de internação para a realização da cirurgia:

“O fato é que, às vezes, a vida prega cada surpresa na gente. Acordei com uma leve dor de garganta, na semana passada. Tudo parecia sob controle. Estava devidamente medicada, inclusive. Mas o problema é que, em poucas horas, aquela ‘pequena inflação’, imperceptível a olho nu, já descia até quase a base do pescoço. De lá pra baixo, era risco de vida na certa”, disse ela.

“Rosto? Ficou desfigurado. Um verdadeiro pesadelo. Bom, depois das horas de operação, outro grande desafio já se encaminhava: exercitar a paciência, a reza e o pensamento positivo… E pra que? pros próximos exames e possíveis consequências deles; pra enfrentar a dor ao engolir a própria saliva, pra tentar e não conseguir abrir a boca pra falar, comer, etc. Paciência pra reaprender certas coisas, respeitando o tempo do próprio corpo – e ainda bem abalada psicologicamente com os últimos acontecimentos intensos”, contou ela.

“Acho que não poderia ser mais objetiva e verdadeira aqui. Mas, depois de contar um pouco dessa saga, o que fica disso tudo? Por que, às vezes, quando tudo caminha tão bem, algo repentino nos tira dali? Faz a gente, literalmente, parar?! Sinceramente, é o que tento descobrir, aprender… Mas nesse processo de aprendizagem, uma certeza: de que jamais vou esquecer o carinho de todos vocês, assim como a ajuda que recebi de todos os profissionais de saúde que me atenderam – gente competente e que está ali pra se doar ao outro”, afirmou.

