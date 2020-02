Paulo Autuori é o novo técnico do Botafogo

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Paulo Autuori. Ele chega junto do auxiliar Renê Weber. O clube apresentará o novo treinador à torcida na próxima quinta-feira, no estádio Nilton Santos, às 13h45 (de Brasília), quando o contratado dará entrevista coletiva.

Para divulgar a notícia, o clube recuperou declarações que o treinador deu em 2015 para o filme “95”, sobre o último título brasileiro conquistado pelo Alvinegr.

Autuori chega ao Botafogo com contrato firmado na CLT e sem fim de vínculo determinado. O valor está dentro do teto de cerca de R$ 200 mil estipulado pela diretoria. Está no planos a mudança para o cargo de coordenador após o clube conseguir migrar para o modelo de empresa, como revelou o blog do PVC.

O treinador foi o plano A definido pela diretoria na última segunda-feira, como informou o GloboEsporte.com. A escolha pelo treinador teve o apoio principalmente de Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol. Os dois trabalharam juntos no título brasileiro de 1995.

Esta será a quarta passagem do treinador pelo Botafogo. Além de 1995 e este ano, o novo técnico também dirigiu o time em 1998 e em 2001. Será, portanto, um reencontro entre o profissional e o Alvinegro após praticamente duas décadas.

A divulgação do acerto com Autuori acontece menos de três dias depois da saída do antigo comandante, Alberto Valentim. Demitido na noite do último domingo, após a derrota de 3 a 0 para o Fluminense, ele ficou menos de quatro meses no cargo.

Fonte: Globoesporte