Paulo Autuori não é mais técnico do Botafogo. O treinador deixa o cargo depois da derrota para o Bahia por 2 a 1 em jogo adiado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Como o ge havia adiantado nesta quinta-feira, uma conversa entre dirigentes e Autuori terminou com o desligamento do comandante nesta tarde. O clube anunciou Bruno Lazaroni como substituto e a contratação de Tulio Lustosa para exercer a função de gerente de futebol.

– O Botafogo comunica que Paulo Autuori não é mais o técnico da equipe profissional. O Comitê Executivo de Futebol comunica que Bruno Lazaroni é o novo treinador da equipe. Em continuidade às mudanças no Departamento de Futebol, o Comitê anuncia a chegada de Tulio Lustosa para exercer a função de gerente de futebol. O profissional inicia seu trabalho nesta sexta-feira, quando será apresentado ao elenco profissional e aos funcionários do Departamento – diz a nota do Botafogo.

Ao comitê, Autuori disse que já havia comunicado ao elenco que esse seria seu caminho: “Uma coisa é ser persistente, outra, é ser teimoso”.

Campeão brasileiro com o próprio Botafogo em 1995, Autuori não continua como treinador após a sequência de resultados negativos no Brasileirão. Ao todo, o experiente técnico esteve à frente do time em 23 partidas, com 13 empates, seis vitórias e quatro derrotas.

Autuori chegou ao Botafogo depois da demissão de Alberto Valentim, após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense no início de fevereiro. O treinador entrou em contato com a diretoria quando soube que o clube estava sem técnico para realizar a transição para a S/A.

O técnico começou o trabalho na segunda fase da Copa do Brasil, batendo o Náutico nos pênaltis. No Campeonato Carioca, foi eliminado nas semifinais da Taça Rio (após o retorno da paralisação, a qual sempre afirmou ser antes da hora). Depois de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, deixa o time na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos em 12 jogos.

Fonte: GE