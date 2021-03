Paulo Gustavo é internado após testar positivo para covid-19

Paulo Gustavo, de 42 anos, está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o último sábado (13), após testar positivo para o novo coronavírus.

Em nota à imprensa, a equipe do humorista confirmou sua internação, mas não deu muitos detalhes, como estado de saúde e o nome do hospital.

“Confirmamos por meio desta que o ator Paulo Gustavo deu entrada no hospital, no sábado, 13 de março, diagnosticado com Covid-19, onde foi internado por orientação médica. O ator segue em acompanhamento e agradece o carinho e apoio de todos por sua recuperação”.

