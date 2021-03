Paulo Gustavo é intubado para tratar Covid-19

Paulo Gustavo, de 42 anos, precisou ser intubado devido às complicações da Covid-19, segundo a assessoria de imprensa do ator informou à Quem, na noite deste domingo (21). O comediante está internado, com coronavírus, desde o dia 13 de março e é do grupo de risco por ter asma.

“A assessoria do ator Paulo Gustavo confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva para ser tratado de forma mais segura. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação”, diz o comunicado oficial sobre a saúde do artista.

Juliana Amaral, irmã do ator, fez uma homenagem para ele no Instagram e gerou uma onda de comoção virtual. A produtora compartilhou neste sábado (20) um vídeo dos dois se divertindo juntos e escreveu uma declaração de amor.

“Estou aqui te esperando para ouvir essa sua risada que embala a minha vida desde que éramos crianças e dividíamos o mesmo quarto. Dou minha vida por você. Você é parte de mim. O que você sente, eu sinto. Do que você acha graça, eu acho também. O que você gosta de comer, eu também gosto. Você transforma a minha vida diariamente com seu olhar, sua inteligência, sua alegria e seu amor. Como é bom compartilhar a vida com você e ser sua irmã. Lembra que nós combinamos de ficarmos velhinhos juntos, em volta das suas perucas, suas maquiagens e seus figurinos pra você nunca deixar de criar e mostrar pro mundo sua genialidade”, declarou Juliana.

Ela continuou a mensagem, pedindo ainda para as pessoas continurarem orando pela saúde de Paulo. “Força, irmão! Estou morrendo de saudade! Meu amor por você vai além desse plano. Nossas almas já passeavam juntas por aí antes da gente nascer e dividir nosso primeiro quarto. Estou aqui pra você sempre! Te amo muito. Que Deus te cure e a todos os enfermos. Peço a todos que continuem na corrente de oração nos horários 12h , 15h e 18h”, escreveu ela.

