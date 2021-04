Paulo Gustavo segue tratamento com ‘pulmão artificial’ em UTI

Paulo Gustavo continua com a terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) na UTI. A assessoria de imprensa do ator afirmou ao UOL que o quadro segue conforme divulgado anteriormente.

“Em ventilação mecânica desde domingo (21), no Rio de Janeiro, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO”, destacou o último comunicado.

A Oxigenação por Membrana Extracorpórea é uma técnica utilizada em pessoas com falência cardiovascular ou pulmonar. A terapia conta com o uso de uma bomba para fazer circular o sangue por meio de um “pulmão artificial” fora do corpo, regressando depois à corrente sanguínea.

Hoje, famosos se manifestaram nas redes sociais torcendo pela recuperação do ator. Regina Casé, Tatá Werneck, Mônica Martelli, Caetano Veloso e outras personalidades também publicaram mensagens de apoio ao artista.

O pai de Paulo Gustavo, Júlio Marcos, e o marido, Thales Bretas, também se pronunciaram após a divulgação da nota que confirmou a piora da função pulmonar do ator.

Fonte: UOL