Paulo Gustavo tem melhora na função pulmonar

Um novo boletim sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo foi divulgado por sua assessoria de imprensa nesta segunda-feira (26).

O comunicado afirma que, apesar de ainda estar em situação grave e intubado, o ator – que foi internado em 13 de março por conta da Covid-19 – tem apresentado sinais de recuperação e que “há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes”.

Também foi detectada uma pneumonia bacteriana no último domingo (25), mas que está sendo “efetivamente tratada”. O boletim afirma ainda que “o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos.”

Fonte: Quem