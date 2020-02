PC detém suspeito de estuprar crianças em Arapiraca

Jovens de 12 e 13 anos relataram que homem de 23 as estuprou e deixou em cárcere privado

oliciais civis do 52º Distrito Policial (52º DP), sob o comando do delegado Fernando Lustosa, prenderam em flagrante, no domingo (23), um homem de 23 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável, no município de Arapiraca.

De acordo com o delegado, parentes das vítimas, uma com 12 e a outra de 13 anos de idade, procuraram a sede da Delegacia Plantonista da cidade de Arapiraca e informaram que as menores teriam desaparecido na noite de sábado (22), e ao retornarem para suas residências na manhã do domingo, afirmaram ter sido abusadas sexualmente na residência do seu vizinho, local onde passaram a noite em cárcere privado.

“Após o recebimento da informação foram realizadas diligências pela equipe plantonista da Polícia Civil que culminaram na prisão em flagrante do autor do estupro de vulnerável”, destacou o delegado Fernando Lustosa.

Depois da conclusão dos procedimentos policiais cabíveis, as crianças foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente para o Hospital Regional do Agreste para tomarem coquetel antiaids e pílulas do dia seguinte.

O suspeito após ser autuado foi transferido para a Casa de Custódia de Arapiraca, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: com Ascom PC