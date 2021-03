Um pedestre morreu na noite de domingo (7) após ser atropelado na rodovia AL-110, em Taquarana, Agreste de Alagoas.

De acordo com militares do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o motorista do carro, que não foi identificado fugiu após atropelar a vítima. O trecho na região tem pouca visibilidade.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados e fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL