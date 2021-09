Pela 3ª Rodada do Alagoano da 2ª Divisão, Zumbi vence o Dínamo e dispara na liderança

A 3ª rodada do Alagoano da Segunda Divisão teve vitórias do Zumbi, Cruzeiro e do FF Comercial. Os três jogos aconteceram neste domingo (26). Fora de casa, o Zumbi derrotou o Dínamo por 1 a 0, com gol do zagueiro Pugote no Estádio José Cícero, em Santa Luzia do Norte e dispara na liderança do Alagoano com sete pontos conquistados. O Pantera já pode garantir a vaga na semifinal nas próximas rodadas.

Quem aparece na vice-liderança é o Cruzeiro. O time derrotou o Dimensão Saúde por 3 a 0, no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Capela, Kiko Alagoano e André Nunes marcaram os gols da equipe que soma quatro pontos no Estadual.

De virada, o FF Comercial derrotou o Miguelense por 3 a 1, no Estádio da UFAL. Wagner abriu o placar para o Miguelense. Lucas e Soteldo, duas vezes, virararam o placar e garantiram a vitória para a equipe de Viçosa.

A próxima rodada acontece nesta semana. Confira os jogos:

Quarta-feira, 15h – FF Comercial x Agrimaq Pilarense – Estádio Teotônio Vilela (Viçosa)

Quarta-feira, 20h – Cruzeiro x Dínamo – Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Arapiraca)

Quinta-feira, 15h – Zumbi x Miguelense – Estádio Orlando G. de Barros (União dos Palmares)

Assesoria da FAF