Pela Copa do Brasil, CRB elimina o Paysandu nos pênaltis

Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal jogando no estádio da Curuzu, Paysandu e CRB definiram o classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e os alagoanos foram mais competentes fazendo todas as suas cobranças e contando com o goleiro Edson Mardden defendendo penalidade batida por Micael.

Na primeira etapa, o torcedor das duas equipes precisou acompanhar atentamente o confronto devido ao alto grau de emoção e volume de oportunidades criadas dos dois lados. Enquanto o Regatiano chegou a ter toque de cabeça cortado em cima da linha pelo zagueiro Perema, o Papão balançou as redes com o toque contra de Lucas Mendes, mas a arbitragem marcou falta em cima do arqueiro Edson Mardden.

Quando a partida se encaminhava para o intervalo, os dois ataques conseguiram “desencantar”. Aos 45, Léo Gamalho cobrou bonito a penalidade em toque de mão do lateral-direito Tony dentro da área marcando e fez o primeiro do jogo. Dois minutos depois, em bola aérea, Uilliam desviou e Caíque mandou pra dentro, 1 a 1 na capital paraense.

A volta dos vestiários teve o Paysandu ditando o ritmo do confronto apesar da boa investida alagoana aos 15 minutos com a batida de Erik que contou com linda defesa de Gabriel Leite evitando o segundo tento do CRB. Ficando por mais tempo com a bola nos pés e, aos poucos, “empurrando” as linhas de marcação do adversário, Nicolas assustou em cabeçada e Alex Maranhão parou na trave de Edson Mardden. Contudo, apesar dos esforços, a classificação para a terceira fase foi definida na marca da cal.

Enquanto todos os batedores do Galo da Praia balançaram as redes, o quarto pênalti do Papão foi aquele que desequilibrou a balança favoravelmente aos alagoanos. Isso porque, com a defesa de Mardden, o time visitante foi quem comemorou a passagem de fase na competição que dará vaga ao campeão na Copa Libertadores de 2021.

Fonte: Futebol Latino