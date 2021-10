Pela segunda vez no ano, Alagoas não registra mortes por Covid-19

Pela segunda vez neste ano, Alagoas passou 24 horas sem registrar novas mortes por Covid-19. Nesta sexta-feira (15), o estado confirmou 92 novos casos do coronavirus, mas não registrou óbitos. Os dados são do mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

A primeira vez, desde 16 de abril de 2020, em que o estado não registrou nenhuma morte por Covid foi no dia 7 deste mês. No dia seguinte, Alagoas voltou a confirmar três novos óbitos.

O número acumulado de casos suspeitos caiu de 4.808 para 4.709 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, 6.253 alagoanos morreram de Covid. No mesmo período, 239.166 pessoas foram infectadas pelo coronavírus.

Do total de pessoas que receberam diagnóstico de Covid, 496 ainda estão em tratamento, em isolamento domiciliar. Outros 232.185 pacientes já finalizaram o tratamento e são considerados recuperados.

Dos 151 leitos de UTI no estado exclusivos para Covid, 54 estavam ocupados até as 16h dessa quinta (14). A taxa de ocupação era de 36%. Em Maceió, dos 78 leitos de UTI, 45 estavam com pacientes. O percentual de ocupação na capital era de 58%.

Fonte: G1/AL