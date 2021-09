Pelé posta foto e comemora recuperação

Pelé voltou a usar as redes sociais neste domingo para mostrar mais uma etapa da recuperação de uma cirurgia para retirada de tumor no cólon, uma parte do intestino.

Na foto, o Rei aparece em uma cadeira de rodas e com os punhos cerrados. No texto, ele comemora:

– Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein!

No sábado, Kely Nascimento, filha de Pelé, mostrou um vídeo com o processo de fisioterapia de Pelé e disse que haviam sido “dois passos para a frente”.

Na sexta-feira, depois de os médicos divulgarem um novo boletim sobre seu estado de saúde, Pelé mandou um recado aos fãs.

– Meus amigos, eu sigo me recuperando muito bem. Hoje eu recebi visitas de familiares e continuo sorrindo todos os dias. Obrigado por todo amor que recebo de vocês – escreveu o Rei do Futebol.

Kely Nascimento também fez um post na tarde desta sexta-feira, nas redes sociais, com uma foto ao lado do pai. No texto, Kely diz que Pelé se recupera bem, “dentro do quadro normal” e que na noite de quinta-feira ele “deu um passinho para trás”, mas nesta sexta-feira “deu dois para frente”.

O “passinho atrás”, citado por Kely, na noite de quinta-feira, foi um problema de refluxo gastroesofágico que levou Pelé até a UTI para a utilização de uma máquina que fica na unidade de terapia intensiva. Esse movimento foi feito porque não há no quarto a disponibilidade desse tipo de tratamento.

Agora, Pelé está numa unidade de terapia semi-intensiva para ter acesso mais fácil a esse tratamento contra o refluxo. No início da noite desta sexta-feira, o Hospital Albert Einstein soltou um boletim:

– Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal.

O Rei do Futebol foi hospitalizado no dia 31 de agosto. No dia 4 de setembro, Pelé passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, e ficou na UTI.

Na última terça-feira, dia 14, o ex-jogador, de 80 anos, foi transferido para um quarto, conforme informado em boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein.

