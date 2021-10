Pelé recebe alta do hospital após um mês internado

Acabou a longa espera. Um mês depois de ser internado, Pelé recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira.

O boletim médico divulgado pelo hospital informa também que o Rei seguirá em quimioterapia após a retirada do tumor no intestino, em 4 de setembro.

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro”, diz a nota do Albert Einstein.

O Rei foi informado ainda pela manhã de que ganharia alta. Foram 30 dias internado – desde 31 de agosto.

Nas redes sociais, Pelé comemorou:

– Quando o caminho é difícil, comemore cada passo da jornada. Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa.

– Quero agradecer a toda equipe do Hospital Albert Einstein, que fizeram a minha estadia prazerosa, com um acolhimento humano e muito carinhoso. Obrigado também a todos vocês, que de longe, fazem a minha vida completa com tantas mensagens de amor.

No dia 4 de setembro, Pelé passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, e ficou na UTI. Dez dias depois, o ex-jogador, de 80 anos, foi transferido para um quarto.

Nos últimos dias, Pelé e familiares usaram as redes sociais para informar os fãs sobre o estado de saúde do ídolo. Na última terça, ele divulgou um vídeo fazendo exercício com uma bola ao lado de sua fisioterapeuta. Na legenda, escreveu:

– A fisioterapeuta Kamila está me auxiliando no aquecimento para voltar aos gramados. Não importa o tamanho do desafio. O segredo é comemorar a cada pequena vitória no caminho.

Na segunda, Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, postou imagem do pai com o cabelo pintado. Nos dias anteriores, ela havia mostrado o pai jogando baralho e cantando uma música do Santos. Pelé também divulgou um vídeo fazendo exercício em uma bicicleta ergométrica. Na postagem, ele mostrou bom humor:

– Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?

