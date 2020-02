Penedense estreia com vitória na Copa Rainha Marta 2020

A equipe feminina do Sport Club Penedense começou com o pé direito na Copa Rainha Marta 2020. No jogo de estreia, o Penedense venceu o Coitense pelo placar de 3 a 0. Os gols do time ribeirinho foram marcados pelas jogadoras Laila, Kauane e Michele.

O próximo compromisso do Penedense na competição será dia 9 de fevereiro contra o Igaci Esporte Clube.

A Copa Rainha Marta é dividida em dois grupos, o da capital e do interior. O Sport Club Penedense está no grupo 5 do Interior juntamente com o Esporte Clube Coitense (São Miguel), Teotonio Náutico Futebol Clube (Teotonio Vilela) e Igaci Futebol Clube (Igaci).

por Redação