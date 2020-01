Sub-20: Penedense realiza peneira dia 1º de fevereiro

A diretoria do Sport Club Penedense anunciou que no próximo dia 1º de fevereiro de 2020 estará realizando uma peneira de atletas visando a disputa do Campeonato Alagoano Sub-20.

Poderão participar da peneira os atletas nascidos nos anos 2000, 2001, 2002 e 2003. Quem quiser participar é só comparecer ao estádio Dr. Alfredo Leahy munido de um documento oficial com foto.

A diretoria do time ribeirinho informa ainda que os atletas, no dia da peneira, terão que levar sua própria chuteira e meião.

por Redação