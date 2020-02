Penedense vence a segunda na Copa Rainha Marta 2020

Nesse Domingo dia 09 de Fevereiro a equipe de Futebol Feminino do Sport Club Penedense venceu o time do Igaci pelo placar de 3×0, sendo dois deles marcados pela artilheira Layla e outro pela atacante Mirian.

A torcida compareceu em bom número para prestigiar a partida que foi válida pela segunda rodada da Copa Rainha Marta, onde a equipe do Penedense lidera o grupo 100% de aproveitamento nos dois jogos que disputou e joga precisando apenas do empate na última rodada que será no dia 01 de Março contra a representação de Teotônio Vilela, jogo que será realizado no Estádio Doutor Alfredo Lealy.

Vale ressaltar que o jogo teve a entrada franca, mas a diretoria junto com a comissão técnica com a ajuda de familiares das atletas, colocaram a venda bilhetes para a rifa de uma camisa do clube, e o sorteado foi o torcedor alvo rubro Pedro Taxista.

A diretoria conta com o apoio dos seus sócios e demais torcedores para virem prestigiar os próximos jogos da equipe feminina que já está fazendo história no Clube mais antigo de Alagoas.

por divulgação