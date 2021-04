Penedo celebra 385 anos com tradicional Hasteamento da Bandeira

Por isso, a gestão Crescendo com Seu Povo realizou na Praça Barão de Penedo, o tradicional Hasteamento dos Pavilhões em comemoração ao aniversário da cidade.

Para isso, foram seguidas todas as medidas de segurança, relacionadas a prevenção da Covid-19, para que o ato comemorativo pudesse ocorrer.

Durante o evento, as pessoas presentes, entre essas autoridades municipais e representantes das forças armadas (Marinha e Exército), Policia Militar e Corpo de Bombeiros, estiveram fazendo uso da máscara facial e mantendo o devido distanciamento social.

Também participou da solenidade, a banda do Monte Pio dos Artistas, tocando o Hino Nacional Brasileiro e também o Hino do tricentenário de Penedo.

Ronaldo Lopes

Ao discursar após o Hasteamento dos Pavilhões do Brasil, de Alagoas e Penedo, o Prefeito Ronaldo Lopes, pediu um minuto de silêncio em homenagem as pessoas que perderam a vida devido à pandemia de Covid-19.

Além disso, falou da importância histórica de Penedo e de sua rica arquitetura colonial. Também abordou as medidas que estão sendo adotadas durante os primeiros 100 dias de governo, para tornar Penedo uma cidade mais justa com as pessoas que mais precisam.

Ronaldo Lopes destacou as obras de asfaltamento de diversas vias urbanas, realizadas por meio do Pró Estradas, incluindo as ruas do Bairro Santa Cecilia, popular Matadouro, e também anunciou um novo programa lançado recentemente pelo Governador Renan Filho, que prevê melhorias nas habitações da população carente.

“Penedo é uma cidade diferenciada, com um povo diferenciado, com uma história belíssima, é uma satisfação muito grande poder comemorar os 385 anos da cidade como Prefeito e isso aumenta a nossa responsabilidade como gestor. Gostaria de desejar que a nossa cidade continue crescendo, se desenvolvendo, ficando cada dia mais bonita e principalmente seja cada vez mais justa, com aquelas pessoas mais carentes que moram na cidade de Penedo”, afirmou o Prefeito Ronaldo Lopes.

por Thiago Sobral – Decom/ PMP