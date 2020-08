Penedo chega a 1.012 casos de pessoas recuperadas da Covid-19

Os números atualizados da pandemia do novo coronavírus em Penedo mostram 35 casos monitorados, quatro suspeitos e mais de mil casos para cada uma das seguintes categorias: confirmados, curados e descartados.

De acordo com o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), dos 1.064 pacientes diagnosticados com Covid-19, 1.012 estão curados da doença causadora de 13 mortes em Penedo até hoje.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, 23, 1.080 casos foram descartados.

Quem estiver com sintomas comuns de gripe ou perda do paladar, do olfalto, diarreia, fadiga extrema e dores musculares, deve se dirigir até a Unidade de Referência em Síndromes Gripais.

O centro de triagem montado pela SEMS na antiga Escola do Senai (Avenida Wanderley, próximo do trevo da Toca do Índio) funciona diariamente, das oito da manhã até as cinco da tarde. Caso a pessoa apresente falta de ar, deve ser levada para a UPA.

Ocorrência de Covid-19 por localidade de Penedo

A ocorrência de Covid-19 por localidade de Penedo mostra que 318 registros foram em pessoas residentes no bairro Dom Constantino, 202 no Barro Duro (Santa Luzia), 133 no Centro da cidade e 108 no bairro Raimundo Marinho, onde foram construídos os conjuntos residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida.

A tradicional comunidade remanescente quilombola Oiteiro (Senhor do Bonfim) contabiliza 84 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No Barro Vermelho (Santo Antônio) estão 65, enquanto que o bairro Santa Izabel – mais conhecido como Cacimbinhas – concentra 29 casos. Mais dez pessoas do Matadouro, denominação popular para o bairro Santa Cecília, forma diagnosticadas com Covid-19.

Na zona rural de Penedo, o povoado Tabuleiro dos Negros tem o maior número de registros (38), seguido da Cooperativa (33 casos confirmados de Covid-19), 24 na Palmeira Alta, oito no povoado Capela, nove no povoado Santa Margarida e dois na comunidade Ponta Mofina.

por Fernando Vinícius – Decom PMP