Penedo contabiliza mais de 500 casos recuperados de Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) divulgado agora há pouco informa que 506 pessoas já estão recuperadas da Covid-19 em Penedo.

Os dados desta quinta-feira, 16, mostram ainda 344 casos sendo monitorados e 732 já descartados desde o início das ações de enfrentamento da pandemia no município.

O boletim atualizado da SEMS Penedo informa também três casos suspeitos, sete óbitos por Covid-19 e 630 casos confirmados até hoje.

Em Alagoas, os casos confirmados já somam 48.734, sendo que outros 42.051 pacientes já finalizaram o período de isolamento e estão recuperados da doença responsável por 1.348 óbitos até agora em todo estado.

Casos confirmados por área

A SEMS Penedo também informa as localidades onde estão registrados os casos confirmados de Covid-19.

Na área urbana, os três que reúnem maior quantidade são o bairro Dom Constantino, com 165 casos; seguido dos 124 moradores do Santa Luzia (Barro Duro) e de 89 que residem no Centro da cidade.

Na zona rural, o povoado Palmeira Alta registra a maior quantidade, 24. A comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros tem 21 e os núcleos da Cooperativa somam 17 casos confirmados de Covid-19.

Confira abaixo a relação completa

por Fernando Vinícius – Decom PMP