Penedo Contra Covid: Feiras livres recebem pias portáteis e fiscalização

A responsabilidade de combater a disseminação do coronavírus é de todos. Por isso, a Prefeitura de Penedo, a Câmara de Vereadores e as empresas JD Construções e a L&B (fornecedora de bancas para feiras) uniram-se para propiciar a higienização das mãos de clientes e comerciantes, medida que evita a contaminação por Covid-19.

A parceria entre poder público e setor privado viabilizou pias portáteis na feira livre do Centro da cidade, medida que será estendida para a Feirinha do Barro Duro e a Feira da Agricultura Familiar.

Neste sábado, os equipamentos foram colocados na Praça Costa e Silva, Feira do Peixe, Rua e Travessa Campos Teixeira.

“A disponibilização das pias nas feiras livres é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, através da Secretária de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, numa parceria com a Câmara de Vereadores e empresas privadas”, reforça o gestor da SEMADA, Pedro Felipe Queiroz.

“Esta ação representa um avanço nas medidas de assepsia que estamos tomando, visando o equilíbrio entre os cuidados com a saúde e a prevenção do contágio pelo coronavírus, bem como manter a continuidade do abastecimento dos gêneros alimentícios no mercado local para atender à população”, acrescenta Pedro Felipe.

Fiscalização

Além das pias, o enfretamento conjunto da pandemia é feito com apoio da Polícia Militar. Uma guarnição do 11º BPM acompanha o trabalho de fiscalização que flagrou alguns estabelecimentos que não comercializam alimentos de portas abertas, neste sábado.

A Vigilância Sanitária Municipal orientou sobre as normas em vigor, com imediato atendimento dos responsáveis para a necessidade de paralisar o funcionamento.

De acordo com o protocolo sanitário previsto na Portaria Conjunta nº 002/2021, somente alimentos, remédios e itens considerados essenciais podem ser comercializados.

Exceto por essas pequenas infrações, prontamente resolvidas, “o primeiro dia de feira no padrão exigido pela Fase Vermelha foi bem tranquilo”, ressalta Pedro Queiroz.

“Tudo funcionou dentro do padrão de distanciamento das bancas, uso de máscara e álcool 70%, e sem aglomeração. Os feirantes e os consumidores colaboraram, compreendendo que vivemos um momento difícil e que todos estamos juntos nessa guerra”, completa o representante do governo Crescendo Com Seu Povo.

Pedro Queiroz agradece o apoio do prefeito Ronaldo Lopes, do Vice-Prefeito João Lucas, da Câmara de Vereadores, das empresas que doaram as pias (duas da JD e três da L&B) e da Polícia Militar para enfrentar o avanço da doença que assola o Brasil, país com mais de 290 mil óbitos por Covid até este final de semana.

