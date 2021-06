Penedo é a primeira cidade do Brasil a utilizar o Conect SUS

O Ministério da Saúde lançou o aplicativo Conecte SUS, ferramenta digital que disponibiliza o prontuário eletrônico dos usuários do Sistema Único de Saúde, tanto para o paciente quanto para o médico.

Pela primeira vez no Brasil, a inovação foi utilizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), fato inédito registrado em Penedo, no final da tarde desta terça-feira, 15.

O médico Davi Barbosa de Brito é o primeiro profissional de sua área a utilizar o Conect SUS.

Na tela do computador do consultório da UBS Dr. Jairo Leite, situada no aterro da Lagoa do Oiteiro, o clínico geral acessou os dados do paciente Gregório Messias da Silva, 78 anos.

A disponibilidade do prontuário eletrônico facilita a vida de quem precisa da assistência e dos prestadores de serviços, inclusive da rede privada. Todo o histórico de consultas, exames, medicamentos e procedimentos dos últimos dois anos está no Conect SUS.

E por que Penedo foi escolhida para o programa inédito no Brasil?

“Nós conseguimos esse feito inédito no país porque todas as nossas 20 unidades da Estratégia de Saúde da Família estão informatizadas”, explica o Secretário de Saúde Guilherme Lopes sobre o principal critério técnico avaliado pelo Ministério da Saúde.

O trabalho de informatização da rede começou durante a segunda gestão do governo Marcius Beltrão e Ronaldo Lopes, com o então Secretário Pedro Madeiro.

“Penedo tem muito a agradecer pelo desenvolvimento de políticas públicas com responsabilidade e compromisso, visão administrativa que nos habilitou ao que estamos vendo acontecer hoje aqui”, acrescentou Guilherme Lopes.

Além de Penedo, somente o município de Marechal Deodoro está habilitado ao uso imediato do Conect SUS. A mesma equipe que coordenou a utilização do aplicativo em Penedo estará na cidade histórica vizinha da capital alagoana será visitada nesta quarta-feira, 16.

Quem também vem conferir o avanço tecnológico na rede pública de saúde é o próprio Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O representante do governo federal estará em Alagoas no próximo dia 02 de julho.

por Fernando Vinícius – Decom PMP